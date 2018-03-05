Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

33. saniyede sarı kart gören Tosic, bu sezon ligde en erken kart gören isim oldu

Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic, Trabzonspor maçında gördüğü kartla bir ilki gerçekleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Trabzon'daki zorlu mücadelenin ilk saniyelerinde Beşiktaşlı Dusko Tosic sarı kart gördü. Ceza sahası önünde topa elle müdahalede bulunan Sırp stoper, hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

33. saniyede sarı kart gören Tosic böylece bu sezon Süper Lig'deki en erken kart gören isim oldu. 33 yaşındaki futbolcu, 17 lig maçında 6 sarı kart gördü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe´de Zeytin Dalı Harekatı için dua

Kabe´de Zeytin Dalı Harekatı için dua

Gizemli görüntü uzay gemisi mi?

Gizemli görüntü uzay gemisi mi?

Almanya'dan 850 milyar dolar tazminat istediler

Almanya'dan 850 milyar dolar tazminat istediler

Beşiktaş devlere fark attı!

Beşiktaş devlere fark attı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA