33. saniyede sarı kart gören Tosic, bu sezon ligde en erken kart gören isim oldu
Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic, Trabzonspor maçında gördüğü kartla bir ilki gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.
Trabzon'daki zorlu mücadelenin ilk saniyelerinde Beşiktaşlı Dusko Tosic sarı kart gördü. Ceza sahası önünde topa elle müdahalede bulunan Sırp stoper, hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
33. saniyede sarı kart gören Tosic böylece bu sezon Süper Lig'deki en erken kart gören isim oldu. 33 yaşındaki futbolcu, 17 lig maçında 6 sarı kart gördü.
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