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33. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk güreşçiler 13 madalya kazandı

33. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk güreşçiler, 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

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Sancaktepe Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada, serbest stilde Türk sporcular bir altın, üçer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu stilde 96 kiloda Arif Özen altın madalyaya ulaştı. Finalde Arif Özen'e yenilen Erhan Yaylacı ise gümüş madalyada kaldı. Aynı kiloda Nair Seyyar ise bronz madalya kazandı. Serbest stil 66 kiloda Halit Fırıncı, finalde Rus rakibi Mogamed Surkhcev'e yenilerek gümüş madalyayla yetindi. Aynı kiloda Türk sporcular İbrahim Kar ile Muammer Kılıç ise bronz madalya aldı. Serbest stil 50 kiloda ise Alperen Sıkıntı, finalde Özbek rakibi Shamsutdinov Sherzod'a yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stilde ise Türk sporcular günü 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla kapattı. Bu stilde 96 kiloda Burak Çakır altın, Fatih Önvermez gümüş, Hakan Özkan bronz madalya elde etti. Grekoromende 66 kiloda Ömer Faruk Koç bronz madalya kazandı. Bu stilde 50 kiloda Ukraynalı rakibi Kusko Vladyslav'a kaybeden Bünyamin Esoğlu gümüş madalya, Emre Tuncer ise bronz madalya aldı.

Şampiyona yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.

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