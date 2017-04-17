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İngiltere Premier Lig'e yükselen ilk takım Brighton oldu

İngiltere Premier Lig biletini alan ilk takım resmen belli oldu! Brighton, 34 yıl sonra Premier Lig'de yer alma hakkı kazandı.

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İngiltere Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! Championship'in 43. haftası sonunda üst lige çıkmaya hak kazandı.

İngiltere Championship'in 43. haftasında Brighton, evinde ağırladığı Wigan Athletic'i Murray ve March'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken; Derby County ile Huddersfield'ın 1-1'lik beraberliğinin ardından Premier Lig biletini kaptı.

Brighton, tam 34 yıl aradan sonra dünyanın en iyi liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de mücadele edecek.

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