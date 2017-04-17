İngiltere Premier Lig'e yükselen ilk takım Brighton oldu
İngiltere Premier Lig biletini alan ilk takım resmen belli oldu! Brighton, 34 yıl sonra Premier Lig'de yer alma hakkı kazandı.
İngiltere Premier Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! Championship'in 43. haftası sonunda üst lige çıkmaya hak kazandı.
İngiltere Championship'in 43. haftasında Brighton, evinde ağırladığı Wigan Athletic'i Murray ve March'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken; Derby County ile Huddersfield'ın 1-1'lik beraberliğinin ardından Premier Lig biletini kaptı.
Brighton, tam 34 yıl aradan sonra dünyanın en iyi liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de mücadele edecek.
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