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35 maçta 86 gol atıldı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk ayağında tüm karşılaşmalar tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk ayağında tüm karşılaşmalar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turunun ilk ayağında 35 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ufa (Rusya)-Progres Niederkorn (Lüksemburg): 2-1

Spartaks Jurmala (Letonya)-Suduva (Litvanya): 0-1

Alashkert (Ermenistan)-Cluj (Romanya): 0-2

Hapoel Haifa (İsrail)-Atalanta (İtalya): 1-4

Leipzig (Almanya)-Universitatea Craiova (Romanya): 3-1

Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Kukesi (Arnavutluk): 5-2

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

Sheriff (Moldova)-Valur (İzlanda): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Brest (Belarus): 4-0

Trencin (Slovakya)-Feyenoord (Hollanda): 4-0

Mariupol (Ukrayna)-Bordeaux (Fransa): 1-3

Sigma (Çekya)-Kairat (Kazakistan): 2-0

Sturm Graz (Avusturya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2

Dinamo Minsk (Belarus)-Zenit (Rusya): 4-0

Jagiellonia (Polonya)-Gent (Belçika): 0-1

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka): 1-2

Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan): 1-2

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Helsinki (Finlandiya): 3-0

Beşiktaş-LASK Linz (Avusturya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan)-Luzern (İsviçre): 4-0

Vitesse (Hollanda)-Basel (İsviçre): 0-1

Genk (Belçika)-Lech Poznan (Polonya): 2-0

Medipol Başakşehir-Burnley (İngiltere): 0-0

Zorya (Ukrayna)-Braga (Portekiz): 1-1

The New Saints (Galler)-Midtjylland (Danimarka): 0-2

Cork City (İrlanda)-Rosenborg (Norveç): 0-2

Spartak Subotica (Sırbistan)-Brondby (Danimarka): 0-2

Glasgow Rangers (İskoçya)-Maribor (Slovenya): 3-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-FCSB (Romanya): 0-0

Hibernian (İskoçya)-Molde (Norveç): 0-0

Sarpsborg (Norveç)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1

Legia Varşova (Polonya)-Dudelange (Lüksemburg): 1-2

Slovan Bratislava (Slovakya)-Rapid Wien (Avusturya): 2-1

Sevilla (İspanya)-Zalgiris (Litvanya): 1-0

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