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35 yaşındaki Gökçek Vederson Americano-RJ ile anlaştı

Türkiye'de Fenerbahçe, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda oynayan Gökçek Vederson, Brezilya 2.Lig takımlarından Americano-RJ ile anlaşmaya vardı.

  • Yeni Şafak
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Ankaraspor'un 2004 yılında getirdiği Brezilyalılar arasında yer alan Wederson, ülkemizde Fenerbahçe, Bursaspor, Mersin İdman Yurdu ve Adana Demirspor gibi takımların formalarını giymişti.

Türk vatandaşlığına geçerek Gökçek ismini alan futbolcu, 13 yıllık aranın ardından ülkesine dönem kararı aldı. Wederson, Brezilya Serie B takımlarından Americano-RJ ile anlaşmaya vardı.

Takımıyla resmi sözleşme imzalayan futbolcu 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Wederson son olarak Adana Demirspor forması giymişti.

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