"35-40 milyon büyük avantaj getirecek"

BEŞİKTAŞ Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Berk Hacıgüzeller yeni kanunu gazetemize şu şekilde değerlendirdi: Futbol dahil tüm branşlarda ödenen stopaj vergisi, vergi dairesine yatırıldıktan sonra kulüplere iade edilecek. Bu konuda bir düzenleme ve tebliğ bekliyoruz. O da bu kanun kapsamında uygulamanın ne şekilde yapılacağına ilişkin düzenlemeyi içerecek. Sporcuların yıllık ücretlerine limit getirilmesini bekliyoruz. Burada en önemli nokta şu, bu stopajın iade edilmesinin tek bir şartı var, bu paranın amatör şubelere harcanmasını zorunlu kılıyor.

REKABET GÜCÜMÜZ YÜKSELECEK

Sporcu başına ödenecek yıllık ücrete limit getiriliyor. Çok akıllıca ve gerçekten amatör şubelerin kalkındırılması için düşünülmüş harika bir yasa. Hükümetimize, Maliye Bakanımıza, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu öneri paketi Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın düşündüğü bir proje. Bu müessese takımlarıyla, dernekler kapsamında faaliyet gösteren takımlar arasında uçurum vardı. Bu dezavantajı kaldırıcı bir unsur olacak. Dernek faaliyetleri içerisindeki amatör branşların desteklenmesi sonucunu getirecek. Çok doğru bir adım olacak. Rekabet açısından, Beşiktaş’ın amatör şubelerinin yaşaması için önemli bir kolaylık.

AMATÖR ŞUBE İÇİN TEŞVİK EDİCİ

Kanun bazı giderleri de bu iadeye dahil ediyor. Örneğin, boks şubeniz var, onun seyahat giderlerini de sanıyorum buna dahil ediyor. Tebliğ 1 hafta içinde çıkacaktır. Onda bunlar tek tek sayılacak. Her şey netliğe kavuşacak. Biz de yönetim olarak ona göre bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bu 3 büyük kulübe 35-40 milyon TL civarında bir ekonomik katkı sağlayacak. Bu kanunun amatör şubesi bulunmayan futbol kulüplerini de amatörlere yatırım yapma konusunda teşvik edeceğine inanıyoruz.

(Akşam)