38 milyon euro'ya transfer oldu sakatım dedi Disneyland'a gitti

38 milyon Euro’luk ücretiyle dünyanın en çok kazanan futbolcusu durumunda yer alan Tevez’e sosyal medyaya tepki yağdı. Shangai Shensua Yöneticisi Ma Yue ise oyuncularına sahip çıkarak, Tevez’in bu konuda eleştirilmesinin yanlış olduğunu, bunun Arjantinli futbolcunun özel hayatına girdiğini kaydetti.

Tevez Çin’e geldiğinden bu yana 4 maçta 1 gol atabildi.