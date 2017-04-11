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Galatasaray, Başakşehir'in tam 9 katı ama...

Dün akşam daha önce iki kez kaybettiği Başakşehir'e 3.kez kaybeden Galatasaray, rakibinin tam 9 katı ama...

  • Sporx
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4,35 milyon euroluk Medipol Başakşehir, 38 milyon euroluk Galatasaray'ı bu sezon 3. kez yendi! Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederken, bu sezonki başarılı performansının bir kez daha tesadüf olmadığını gösterdi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında 3-0 kazanırken, rakibi ile arasındaki bonservis farkı da dikkatlerden kaçmadı.

Abdullah Avcı'nın yönettiği Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında sahaya çıkan 11'ine bonservis bedeli olarak sadece 4,35 milyon euro ödedi. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın bonservis bedeli ise 38 milyon euro oldu.

Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında sahaya çıkan 11 oyuncusundan sadece 4'ü için bonservis bedeli ödedi. 6 oyuncu bonservis bedeli ödenmeden transfer edilirken, bir isim de altyapıdan bu yana yakımda yer alıyordu.

Galatasaray'da bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen tek isim Selçuk İnan olurken, altyapıdan da sadece Semih Kaya yer aldı.

İşte Başakşehir ve Galatasaray 11'lerinin bonservis bedelleri...

BAŞAKŞEHİR: 4,35 MİLYON EURO

GALATASARAY: 38 MİLYON EURO

BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ

Volkan (Bonservissiz)

Yalçın (Bonservissiz)

Epureanu (Bonservissiz)

Alpaslan (250 BİN EURO)

Mahmut (ALTYAPI)

Caiçara (3 MİLYON EURO)

Emre (Bonservissiz)

Visca (400 BİN EURO)

Mossoro (Bonservissiz)

Cengiz (700 BİN EURO)

Adebayor (Bonservissiz)

GALATASARAY'IN 11'İ

Muslera (6.75 MİLYON EURO)

Ahmet (2.5 MİLYON EURO)

Linnes (2 MİLYON EURO)

Chedjou (6.3 MİLYON EURO)

Semih (ALTYAPI)

Yasin (2.5 MİLYON EURO)

Selçuk (Bonservissiz)

Rodrigues (3.5 MİLYON EURO)

Bruma (10 MİLYON EURO)

Josue (700 BİN EURO)

Eren (4 MİLYON EURO)

 

(Sporx)

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