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38 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si Randolph oldu

THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen ABD asıllı Sloven basketbolcu Anthony Randolph, 30. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya  temsilcisinin sahasında Almanya ekibi Brose Bamberg'i 106-86 mağlup ettiği maçta  38 verimlilik puanıyla oynayan Randolph, normal sezonun son haftasında MVP  unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 24 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 23 sayı, 5  ribaunt, 5 top çalma, 4 asistlik performans sergiledi. Randolph, iki sayılık  atışlarda 6'da 4, üç sayılık atışlarda 4'te 4 ve serbest atışlarda 4'te 3 ile  oynadı.

İspanya'nın Unicaja Malaga takımında forma giyen Sırp Nemanja Nedovic,  36 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 33 verimlilik puanıyla Fenerbahçe  Doğuş'tan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas üçüncü sırada yer aldı.

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