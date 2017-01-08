4. Lig ekibinden Liverpool'a geçit yok
İngiltere FA Cup 3. tur'nda Liverpool, Plymouth ile 0-0 berabere kaldı ve turu rövanşa bıraktı.
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Liverpool, 4. lig (League 2) ekiplerinden Plymouth ile karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve tur rövanşa kaldı.
Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla başlayan Liverpool, maçın tek hakimi olmasına karşın aradığı golü bulamadı. Jürgen Klopp, 2. yarıda Sturridge, Firmino ve Lallana gibi yıldızlarını oyuna aldı, ancak sonucu değiştiremedi.
İngiltere FA Cup'ta beraberliğin ardından tekrar maçları oynanıyor. Anfield'da yenilmeyerek önemli bir başarıya imza atan Plymouth, rövanşta Liverpool'u saf dışı bırakmaya çalışacak.
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