4 sezonda 42 maça çıkan Tarık Çamdal, Galatasaray'dan 26 milyon lira kazandı
Galatasaray'ın kimseye satamadığı Tarık Çamdal, oynamadan garanti parasını almayı sürdürüyor. 4 sezonda 42 maça çıkabilen futbolcu, bunun karşılığında 5.33 milyon euro (26 milyon lira) kazandı. Tarık gelecek sezon 1.6 milyon euro garanti maaş alacak.
G.Saray'da 2014-15 sezonunda 4.75 milyon euro karşılığında Eskişehirspor'dan alınan Tarık Çamdal 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. O sezon ligde 13 maça çıkan Tarık skor üretemedi. 2015-16'da 15 maçta yine gol ve asiste imza atamayan Tarık, sezon sonu gönderilmek istendi ancak kaldı. Hiçbir takım Tarık'ın maaşını ödemeye ikna olmazken, 2016-17'de ise 1 yıllığında Eskişehir'e kiralandı, yıllık ücretinin 1 milyon eurosunu Galatasaray ödedi.
Sadece kupada 3 maç
Tarık gelecek yıl da Galatasaray'la devam edecek. Bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi. Aslan'da 4 sezonda 42 maça çıkabilen futbolcu, bunun karşılığında 5.33 milyon euro (26 milyon lira) kazandı. Tarık gelecek sezon 1.6 milyon euro garanti maaş alacak.
(Akşam)
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