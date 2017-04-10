Trabzonspor yönetiminden Onur Kıvrak'a ceza

Teknik direktör Ersun Yanal, gördüğü kart nedeniyle Antalya maçı öncesi cezalı duruma düşen Onur Kıvrak'a sitem etti. Onur'un asla kötü niyetle o kartı görmediğini dile getiren tecrübeli hoca, "Onur bizim için çok değerli bir oyuncu. Ben bunu çok masum olarak görüyorum. Ama tabii ki kural işler, herkes cezasını görür. Kendi içimizde çözeriz bu konuyu"açıklamasını yaptı..