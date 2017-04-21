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44 yaşındaki eski milli futbolcu Ehiogu hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un 23 yaş altı futbol takımı antrenörü, eski İngiliz milli futbolcu Ugo Ehiogu, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

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İngiliz kulübünün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kalp krizi  nedeniyle hastaneye kaldırılan Ehiogu'nun yaşamını yitirdiği bildirildi.  Futbolcunun hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu ve yerinin asla  dolmayacağı vurgulandı.

Dün akşam antrenman sırasında kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Ehiogu  hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınmıştı.

Aston Villa, Middlesbrough, Glosgow Rangers, Leeds United gibi  takımlarda oynayan ve 400'ün üzerinde maça çıkan savunma oyuncusu, 1996-2002  döneminde İngiltere Milli Takımı'nda da 4 kez forma giymişti.

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