PFDK'dan Fenerbahçe'ye 47 günde 806 bin lira ceza
PFDK, 47 gün içinde F.Bahçe’ye 806 bin TL ceza keserek yeni bir rekora imza attı.
PFDK ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki savaş devam ediyor! Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü ve yöneticilerine verdiği cezalar ile sarı-lacivertli yönetimin büyük tepkisini çeken PFDK, son 47 günde çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne toplam 806 bin TL para cezası kesti. Para cezasının yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım'a da "hakem koridorlarındaki hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle 6 ay men cezası veren ve Yıldırım'a sezonu kapattıran PFDK, son olarak Adanaspor maçındaki haksız belge kullanımı (Ali Yıldırım'ın kulübün başka bir görevlisinin akreditasyon kartını kullanması) nedeniyle de 100 bin TL para cezası verdi.
Takvim
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.