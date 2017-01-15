5 bin lira maaş alan Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a 1.3 milyon lira kazandırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi, 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.