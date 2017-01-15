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5 bin lira maaş alan Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a 1.3 milyon lira kazandırdı

Bordo-mavili ekibin genç yıldızı, Bursaspor karşılaşmasındaki performansıyla takımına 1 milyon 300 bin TL kazandırdı.

  • Habertürk
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Trabzon’da sezon başında U21’den A takıma dahil edilen Yusuf Yazıcı, Bursaspor maçında harikalar yaratmış, 1 gol atıp 1 de asist yaparak galibiyette başrol oynamıştı.
 
Asgari ücretle futbol oynayan ve devre arasında yapılan zamla maaşı 5 bin TL’ye yükseltilen 20 yaşındaki yetenek, Bursa’yı adeta tek başına yıkarak takımına 1 milyon 300 bin TL kazandırdı.

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