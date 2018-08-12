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5 gollü maçta gülen taraf Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2 yendi.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Konyaspor, maçın 18. dakikasında penaltı kazandı. VAR'dan da onaylanan karar sonucu topun başına Skubic geldi, penaltı kurtarışlarıyla tanınan Hakan Canbazoğlu geçit vermedi. Konyaspor, kaçan penaltıdan 4 dakika sonra, 22'de Uğur Demirok'un golüyle öne geçti. 30. dakikada Mustafa Yatabare'nin her iki direğe de topan çarpı ağlarla buluştu ve fark 2'ye çıktı. Erzurumspor, 39. dakikada Leo Schechlen'in attığı golle farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1 Konyaspor üstünlüğüyle gidildi.

Erzurumspor, ikinci yarıda Lokman Gör'ün 71. dakikdaa atığı golle eşitliği sağladı. Mücadelenin 2-2 bitmesi beklenirken sahneye bir kez daha Yatabare çıktı ve Konyaspor, maçı 3-2 kazandı.

Konyaspor bu sonuçla lige 3 puanla başladı. Ligin yeni takımı Erzurumspor ise 17 yıl aradan çıktığı Süper Lig'deki ilk maçında puanla tanışamadı.

Erzurumspor, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Konyaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

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