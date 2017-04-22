5 maddede Galatasaray zaferi! Joker adamı ise Moussa Sow

Fenerbahçe’de Galatasaray deplasmanı öncesi 3 puan için neler yapılması gerektiği tek tek ortaya çıkarıldı. Sarı-lacivertli futbolcuların derbi planı 5 başlıkta toplandı.

Spor Toto Süper Lig’de hedefleri açısından yoluna ilerlemek isteyen Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler, derbi maçın taktik planını büyük ölçüde yaptı.

İşte Dirk Advocaat’ın sahaya koyacağı derbide uygulamaya çalışacağı plan:

1) HIZLI OYUN

Dirk Advocaat, takımından hızlı oyun istedi. Orta sahanın mümkün olduğunca çabuk geçilmesi gerektiği ifade edildi. Hollandalı hoca, en hızlı şekilde topun rakip yarı sahaya taşınması gerektiğini vurguladı.

2) TOPU TUTMAYIN

Hollandalı çalıştırıcı, rakiplerinin baskı yapacağını tahmin ediyor. Bu nedenle topun ayakta fazla kalmaması gerekiyor. Özellikle savunma ve orta sahada. Olası top kayıpları sarı kırmızılı takım için atak şansı verecek.

3) SAVUNMAYI ÖNE ÇEKİN

Advocaat, Galatasaray savunmasını öne çekmek istiyor. Orta sahaya kadar rakip savunmanın çekilmesi durumunda savunma arkasında ciddi boşluklar bulunacak. Tecrübeli hoca, işte tam bu anlarda hızlı hücum ve ani çıkışlarla sonuca gitmeyi planlıyor.

4) LENS VE ALPER

Hollandalı çalıştırıcı ayrıca Lens, Alper Potuk gibi isimlere bu boşlukları etkili şekilde değerlendirmeleri talimatını verdi. Adam eksiltme özellikleri olduğu için bu iki futbolcunun pozisyonlarda insiyatif alıp gerektiğinde rakip savunmayı zorlamasını ve kaleye yönelmelerini istedi.

5) MEHMET TOPAL VE SOUZA

Sarı-lacivertliler orta sahada sarı-kırmızılıların pas trafiğini kesmeye çalışacak. Bunun için de Mehmet Topal ve Souza’ya görev düşüyor. İkili burada rakibin organize olmasını engellemeye çalışacak. Souza ve Topal’ın orta sahada pas organizasyonuna katılmaları da isteniyor.

Joker adam Sow

Galatasaray derbisinde Dirk Advocaat’ın önemli alternatiflerinden biri de Moussa Sow olacak. Sol kanatta henüz kimin formayı alacağına karar vermeyen Advocaat, her halükarda Sow’a güveniyor. Sakatlığını atlatan Senegalli yıldız, yedek kulübesinde olursa da önemli bir alternatif olacak. Tecrübeli futbolcu, oyunun gidişatına göre opsiyon istiyor. Hollandalı teknik adam, zorlu karşılaşmada yedek kulübesinin de alternatifli olmasını bekliyor.