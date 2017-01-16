Büyük bir mucize olmazsa Lens sezon sonu Fenerbahçe'de

Dün akşam Adanaspor maçında takımın yine en iyilerinden biri olan Jeremain Lens, hem sağda hem sol kanatta etkili bir performans ortaya koyarken, oyuncunun birebirlerdeki kıvraklığı ve kolay adam eksiltmesi Fenerbahçe taraftarlarının da bir hayli takdirini topladı.



SUNDERLAND DÜŞERSE LENS BEDAVAYA GELMEYECEK!

Sezon başında Premier Lig ekibi Sunderland'den kiralanan Lens Fenerbahçe'de kalmak isterken, oyuncunun sözleşmesi hakkında 'Sunderland kümeye düşerse Lens bedavaya Fenerbahçe'ye gelecek' haberleri yapılmaya başlandı. Şu anda ligde kötü günler geçiren ve Cumartesi günü evinde STOKE City'e 3-1 kaybeden Sunderland 21 hafta sonunda sadece 15 puan toparken, bu durum Fenerbahçe camiasını oldukça memun ediyor.



LENS 5 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'DE GİBİ

Şu anda piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Jeremain Lens'in kontratında olan özel madde belli oldu. Lens'in sözleşmesine; 'Sunderland Championship'e giderse Hollandalı yıldız 5 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye imza atar' maddesinin konduğu ortaya çıkarken, ''Black Cats'in'' önümüzdeki haftalarda ligde şampiyonluğa oynayan takımlarla karşı karşıya gelecek olması Lens transferini bir adım daha yaklaştırıyor.