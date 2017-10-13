53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 4. etabını Ulissi kazandı

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 4. etabını, BAE Takımı Emirates'in İtalyan sporcusu Diego Ulissi kazandı.

Turun 4. etabı, Marmaris ile Selçuk arasındaki 204,1 kilometrelik parkurda düzenlendi. 26. kilometrede yarışın tek 1. kategori tırmanışı olan Sakar Geçidi'ne ulaşan bisikletçiler, etabın son 5 kilometresinde de 413 metre yükseklikte bulunan Meryem Ana Evi'ne çıktı.

Bitime 2,5 kilometre kala atak yapan yaklaşık 10 kişilik grubun sayısı, son 1,2 kilometrede 5'e düştü. Son 200 metrede sprinte kalkan BAE Takımı Emirates'ten Ulissi, 5 saat 36 dakika 3 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Zorlu etapta 2'nciliği, Astana Pro Takımı'ndan Jesper Hansen, 3'üncülüğü ise Wilier Triestina-Selle'den Daniel Felipe Martinez elde etti.

En yakın rakibi Hansen'in 12 saniye önünde genel klasman liderliğini de alan Ulissi, "turkuaz mayo"nun yeni sahibi oldu.

İlk 3 etabı kazanan Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett, sprint klasmanında liderliğini korudu.

1. kategori tırmanışını ilk sırada geçen Caja Rural-Seguros RGA'dan Danilo Celano, "kırmızı mayo"yu üstüne geçirdi.

Yarış başladıktan kısa süre sonra oluşan kaçış grubunda yer alan Türkiye Milli Takımı'ndan Ferit Can Şamlı, Türkiye Güzellikleri kapısına önde girdi. Ferit Can, sprint kapısında da 3. en yüksek puanı aldı. Fakat bir diğer milli bisikletçi Onur Balkan, Türkiye Güzellikleri klasmanının zirvesinde kalmayı sürdürdü.

TUR 2017'ye Selçuk ile İzmir arasındaki 5. etapla devam edilecek.

Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda bin 25 kilometre pedal çevirecek.