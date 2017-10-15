53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu İtalyan sporcu Diego Ulissi kazandı
53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu.
53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu BAE Takımı Emirates'in İtalyan sporcusu Diego Ulissi kazandı.
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