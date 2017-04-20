Yusuf Yazıcı için ManU, Arsenal, PSV ve Sevilla atağa geçti

DEVLER TAKİP EDİYOR

Birçok kulübün scout ekibini göndererek canlı olarak izlediği Yusuf Yazıcı, Manchester United, Sevilla, Borussia Dortmund ve PSV Eindhoven gibi kulüplerin radarına girmişti. Genç oyuncu son olarak Arsenal tarafından takibe alındı.

Gelecek yıl iddialı bir kadro kurmakta kararlı olan bordo-mavili kulüp ise Yusuf Yazıcı'yı bırakmamakta kararlı. Şu ana kadar oyuncuyla ilgili kulübe her hangi bir resmi teklif gelmediğini belirten bordo-mavili yöneticiler, "Onu bırakma düşüncemiz yok" diye konuştular

TÜM GÖZLER ONDA

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir performans gösteren Yusuf Yazıcı, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.