Igor Tudor'dan 6 futbolcu hakkında çarpıcı açıklama

Igor Tudor, kimsenin şans bulamadığı için küsmemesi gerektiğini söyledi, “Ne zaman kime forma vereceğim belli olmaz. Bundan sonra da bizi önemli 8 hafta bekliyor. Bu süreçte herkese ihtiyacım var. Kim iyiyse, kim çalışıyorsa ödülünü alacak” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kalan 8 haftada her futbolcusunun şans bulabileceğini dile getirdi, genelde kulübede yer alan isimlerin hemen pes etmemesi gerektiğini dile getirdi.Başakşehir karşılaşmasından önce yedek kulübesinde yer alan veya kadroya giremeyen isimlere seslenen Tudor, “Kimse şans gelmez diye vazgeçmesin. Benim kimseye sırtımı döndüğüm yok. Ne zaman kime şans geleceği belli olmaz. Bundan sonra da bizi çok önemli 8 hafta bekliyor. Bu süreçte herkese ihtiyacım var. Bu nedenle kim iyiyse, antrenmanlarda çok çalışıyorsa bunun ödülünü alacaktır” diye konuştuğu öğrenildi.

Hırvat teknik adamın göreve gelmesiyle beraber kulübeye çekilen Sneijder, De Jong, Tolga, Hakan Balta, Sabri, Sinan Gümüş gibi isimlerle beraber, yine geçen hafta kesik yiyen Chedjou’ya bu mesajı ilettiği, kalan haftalar için motive olmalarını istediği vurgulandı.

‘Her maç final’

Kritik bir döneme girdiklerinin altını çizen Tudor şöyle devam etti: “Bu saatten sonra hataya yer yok. Her maçı ayrı bir final olarak görmeliyiz. Bu yüzden herkes kendini tam olarak hazır tutsun.”