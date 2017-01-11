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Aatif’tan Antalyaspor'a ret!

Antalyaspor, Aatif'a F.Bahçe'de kazandığı 1.5 milyon euroyu teklif etti. Ancak Faslı oyuncunun bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi.

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Faslı oyuncu, Trabzonspor’a gitmeyi reddettiği için kadro dışı bırakılmış sonra sürpriz bir şekilde Antalya kampına davet edilmişti.
 
Dün kampa giden Aatif’a, eski hocası Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor’dan teklif geldi.
 
Kırmızı-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe’de kazandığı 1.5 milyon euroyu (6 milyon TL) teklif etti. Ancak Aatif’ın bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi. 
 
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