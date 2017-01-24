6 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 6 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kayserispor Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.
İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları:
"1- KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 21.01.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın 22.01.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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