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6 yöneticisi istifa eden Manisaspor'da, 10 personel görevi bıraktı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma umutlarını tüketen Grandmedical Manisaspor'da maddi kriz yüzünden dağılmalar sürüyor.

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18 Şubat'ta büyük umutlarla göreve gelen Gökay Budak yönetiminden şu ana kadar 6 kişi istifa ederken, personel de bir bir görevini bırakıyor.

Siyah-beyazlılarda malzemeciler Hüseyin Artur, Fesih Erdoğan, tesis güvenlik görevlileri İbrahim Alış, Nagehan Karataş, Ruhi Gürsoy, A takım şoförü Okan Sırmalı, A takım masörü Can Güler ve mutfak görevlisi Emine Gül'ün ardından stat müdürü Latif Dalkıran ile altyapıda temizlik işlerini yapan Havva Kırçıl da görevinden ayrıldı.

Uzun yıllardır Manisaspor'da çalışan Dalkıran'ın 4 aydır maaş alamadığı ortaya çıktı. Tüm personelini kaybetme noktasına gelen Ege ekibi, yeni yönetimden henüz umduğunu bulamadı.

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