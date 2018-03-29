6 yöneticisi istifa eden Manisaspor'da, 10 personel görevi bıraktı
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma umutlarını tüketen Grandmedical Manisaspor'da maddi kriz yüzünden dağılmalar sürüyor.
18 Şubat'ta büyük umutlarla göreve gelen Gökay Budak yönetiminden şu ana kadar 6 kişi istifa ederken, personel de bir bir görevini bırakıyor.
Siyah-beyazlılarda malzemeciler Hüseyin Artur, Fesih Erdoğan, tesis güvenlik görevlileri İbrahim Alış, Nagehan Karataş, Ruhi Gürsoy, A takım şoförü Okan Sırmalı, A takım masörü Can Güler ve mutfak görevlisi Emine Gül'ün ardından stat müdürü Latif Dalkıran ile altyapıda temizlik işlerini yapan Havva Kırçıl da görevinden ayrıldı.
Uzun yıllardır Manisaspor'da çalışan Dalkıran'ın 4 aydır maaş alamadığı ortaya çıktı. Tüm personelini kaybetme noktasına gelen Ege ekibi, yeni yönetimden henüz umduğunu bulamadı.
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