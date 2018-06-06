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62 yaşındaki teknik direktör Ümit Kayıhan vefat etti

Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

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Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti.

30 Mart 1956'da doğan Kayıhan teknik adamlık kariyerinde en çok Ege kulüplerini çalıştırdı. İşte Kayıhan'ın görev yaptığı kulüpler: Altay, Rizespor, Denizlispor, Kocaelispor, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü ve Altınordu...

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