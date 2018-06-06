62 yaşındaki teknik direktör Ümit Kayıhan vefat etti

Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti.

30 Mart 1956'da doğan Kayıhan teknik adamlık kariyerinde en çok Ege kulüplerini çalıştırdı. İşte Kayıhan'ın görev yaptığı kulüpler: Altay, Rizespor, Denizlispor, Kocaelispor, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü ve Altınordu...