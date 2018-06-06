62 yaşındaki teknik direktör Ümit Kayıhan vefat etti
Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan hayatını kaybetti
Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti.
30 Mart 1956'da doğan Kayıhan teknik adamlık kariyerinde en çok Ege kulüplerini çalıştırdı. İşte Kayıhan'ın görev yaptığı kulüpler: Altay, Rizespor, Denizlispor, Kocaelispor, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü ve Altınordu...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.