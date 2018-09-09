666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban ile Ali Gürbüz arasındaki yarı final mücadelesi 2 saat 15 dakika sürdü

Ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, İsmail Balaban ile Ali Gürbüz arasındaki yarı final mücadelesi ise tarihe geçti.

72'si başpehlivan, bin 600'ün üzerinde güreşçinin katıldığı organizasyonun yarı finalinde, iki güreşçinin yoğun yağış altındaki mücadelesi 2 saat 15 dakika sürdü.

Tarihe geçen mücadelenin sonunda adını finale yazdıran isim İsmail Balaban oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 666. Elmalı Yağlı Güreşleri yarı finalinde 2 saat 15 dakika boyunca güreşerek tarihi bir mücadeleye imza atan İsmail Balaban-Ali Gürbüz ikilisini telefonla arayıp tebrik etti.

Orhan Okulu üst üste 6. kez başpehlivan

Final müsabakasında Orhan Okulu ile İsmail Balaban karşılaştı.

Kıyasıya geçen mücadeleye İsmail Balaban sakatlığı nedeniyle devam edemeyince, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste altıncı kez başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, Elmalı'da üst üste 5 kez başpehlivanlığı elde eden Ahmet Taşçı ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Güreşleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çeşitli partilerin milletvekilleri ile çok sayıda sporsever izledi.

Yağlı güreşin yaşayan efsanesi olarak adlandırılan Ahmet Taşçı, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında Elmalı başpehlivanı olmuştu.