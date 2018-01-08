7 milyon euroya geldi şimdi ise...
Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen Ozan Tufan, şu sıralar kendisine kulüp aramakla meşgul...
Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen Ozan Tufan, şu sıralar kendisine kulüp aramakla meşgul...
Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen Ozan Tufan, şu sıralar kendisine kulüp aramakla meşgul...
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