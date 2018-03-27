7 yıldır sakatlıklarla uğraşan Veli Kavlak'ın 4 kez yanlış teşhisle ameliyat edildiği ortaya çıktı

Veli Kavlak'ın acı hikayesi 2011-2012'de Samsunspor maçında başladı.

İnönü’de oynanan maçta bir hava topuna çıkan Veli yerde kalıyor ve yere düşmesiyle sağ omuzundan gelen ‘çıtt’ sesi sakatlık kabusunun başlangıcı oluyor.

Carlos Carvalhal, Samet Aybaba ve Slaven Bilic döneminde sürekli omuz ağrısı çeken Veli iğne ve ilaç ile oynamaya devam ediyor. Değişen 4 kulüp doktoru da MR’a gönderip temiz raporu aldı.

Siyah beyazlı futbolcu ardından milli takımdan arkadaşı olan David Alaba ile doktor Wolfarth’a gitti. O da sorunun boynundan olduğunu söyleyip geri gönderiyor.

İki fizyoterapist kader adamı oluyor. Önce İstanbul’daki hastaneye götürüp eklemden röntgen çektiriyor. Röntgen sonucunda tendon kopuk deniyor ve bu yanlış teşhis, ameliyat serisine götürüyor.

Ameliyat üstüne ameliyat!

İlk neşter Münih’te (2014) omuz tendonuna atılıyor. Kesilip aşağı dikiliyor. Ancak iyileşme yok. Yine iğne ve ilaç ile oynatılıyor.

Brugge maçı sonrası Fenerbahçe derbisi öncesinde tam 9 iğne yapılıp 90 dakika sahada kalıyor.

Çetinkaya da ameliyat yaptı

İkinci ameliyatı kulüp doktoru Sarper Çetinkaya yapıyor. Bu kez aynı tendon, kemiğe vidalanıyor. 3 ay denen dönüş, 6 ayı buluyor. Dönüş olmayınca; psikolojik deniyor. Ardından boyun fıtığı gerekçesi ile farklı bir operasyon daha yapılıyor. Sonuç daha kötü!

Alman Dr. Hubermayer, üç ameliyatın da yanlış teşhis ile gereksiz yapıldığını söyler. 4. kez tendon, kemikten çıkartılıp yukarı dikilir. Ancak sonuç yine olumsuz.

Ansızın gelen bir telefon ve...

Veli, futbolu bırakma noktasında. Bir gece milli takımdan masörü arar. Hamburg’ta bir hentbol doktoruna gitmesini ister. Kader anıdır bu. Son bir umut... Alman doktor kobay gibi kullanıldığını söyler. Sorunun eklemde kapsül yırtılması olduğunu açıklar ve ameliyat yapar.

130 bin Euro harcamış

Aldığımız bilgilere göre Veli, bu süreçte 130 bin Euro (643 bin TL) civarında para harcamış. 2 bin 500 Euro (12 bin TL) ile son ameliyat en uygunu. Bu ameliyat için de, kulüpten izin alma adına fedakarlık yapmış.

Tam üç yıldır sahalardan ayrı kalan Veli’ye bu süre içinde antidepresif ilaçlar da verilmiş. Kırık kalça ile sahaya çıkan, tekmeye kafa uzatan gurbetçi oyuncunun şu anki ruh haline bilmiyoruz. Tek bildiğimiz böyle uzun bir süreç ve olaylara maruz kalıp da, futbola dönecek olan ilk ve tek isim olması.

(Fanatik)