79. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusunu 'Oğlum Berat' kazandı
At yarışlarında 79. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, Bülent Doğan'ın sahibi olduğu, Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı, 'Oğlum Berat' isimli at kazandı.
At yarışlarında 79. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu Bülent Doğan'ın sahibi olduğu, Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı, "Oğlum Berat" isimli at kazandı.
Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan koşuya 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı.
Birinciye 750 bin lira verildiği toplam 1 milyon 275 bin lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Oğlum Berat" isimli at, 2.29.38'lik derecesiyle birinci oldu.
Koşuda Furkan Yüksel'in bindiği "Baybaşkan" adlı at 2.29.45'lik derecesiyle ikinci, jokeyliğini Sadettin Boyraz'ın yaptığı "Oradinario" isimli at ise 2.29.50'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
Yarışın ardından düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, atın sahibi Bülent Doğan'a kupasını, antrenörü Mülayim Anat ve jokeyi Gökhan Kocakaya'ya şiltlerini takdim etti.
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