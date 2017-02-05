Bu maçta yok yok!

İtalya Serie A mücadelesinde Napoli, Bologna deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmada gol perdesi, 4. dakikada Hamsik'in golü ile açıldı. Bu golden iki dakika sonra sahne alan Insigne farkı 2'ye çıkardı.

Bologna'nın penaltısı kaçtı

26. dakikada karşılaşmanın hakemi Davide Massa, Bologna lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mattia Destro, penaltıyı gole çeviremedi.

Her iki takım da 10 kişi kaldı

Öte yandan Napoli'de Callejon, doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 32'de Bologna'da Masina da direkt kırmızı kart görünce her iki takım da mücadeleye 10'ar kişi ile devam etti.

10 kişi kalan Napoli, 33. dakikada Mertens ile farkı 3'e çıkardı. 36'da Torosidis Bologna'nın ilk golünü kaydetti.

İlk yarının son dakikalarında Mertens bir kez daha sahne alarak durumu 4-1'e getirdi.

İlk yarı Napoli'nin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bologna, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlarken Napoli'de herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Hamsik ve Mertens hat-trick yaptı

70. dakikada Hamsik, farkı 4'e çıkardı. 74'te yeniden topu ağlarla buluşturan yıldız futbolcu hat-trick yaptı.

Hamsik'in ardından hat-trick sırası Mertens'deydi. Mertens, son saniyelerde kaydettiği golle hem hat-trick yaptı hem de 90 dakikanın skorunu tayin etti.

Napoli, 10 kişi kaldığı mücadelede Bologna'yı deplasmanda 7-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Napoli, bu sonuçla ligde puanını 48'e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı.

Fanatik