Cevad Prekazi: De Jong oyuncu falan değil beş para etmez

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Cevad Prekazi, son derece çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Eren Derdiyok, Burak Yılmaz'dan daha iyi'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Prekazi, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok önemli. Galatasaray için geçen hafta kötü sonuç oldu ve psikolojik durumu kötü. Fenerbahçe'nin de durumu aynı. Şu anda ligde Beşiktaş iyi yolda. Derbide iç sahada oynamak Galatasaray adına avantaj. İki takımda çok fazla yabancı oyuncu var. Altyapıdan çıkan oyuncu göremiyorum. Derbinin kaderini bireysel yetenekli oyuncular çözecektir. Galatasaray'da Eren Derdiyok neden her maçta ilk 11'de oynamıyor, anlamıyorum. Bundesliga gibi üst düzey ligde oynadı. Eren Derdiyok her maçta oynamalı, kötü de oynasa Eren'i oynatacaksınız. Burak Yılmaz şimdi Çin'de oynuyor, Eren Almanya'da oynadı. Eren Derdiyok, Burak Yılmaz'dan daha iyi" dedi.

İşte efsane oyuncunun açıklamaları:

'Tudor 3-5-2 oynatırsa başarılı olamaz'

"Igor Tudor'u futbolcu olarak tanıyorum, hoca olarak tanımıyorum. Şu anda Tudor'dan bir şey beklemek zor. Kadroyu o kurmadı, takıma kamp yaptırmadı. Galatasaray hatalar zincirine imza attı. Riekerink teknik direktör olarak neden gelir? Galatasaray büyük lokma, küçük lokma değil... Igor Tudor'u yeni sezonda kadroyu kurduğu zaman göreceğiz. Başarılı olacak mı? Bilemiyorum. Tudor İtalyan futbolunu sergilemek isteyecektir. Galatasaray takımına 3-5-2 oynatırsa başarılı olamaz. Galatasaray'ın defansı yok, iki tane müthiş stoper lazım. Sarı-Kırmızılı takımda iyi ki Muslera var"

'De Jong beş para etmez'

"Galatasaray teknik direktörü olsam Nigel de Jong'u asla almam, de Jong oyuncu değil. Büyük kulüplerde oynamaz, De Jong beş para etmez. Galatasaray'dan Alex Telles gitti, Porto'da oynuyor. Amrabat La Liga'da beş büyük oyuncu arasında. Podolski ve de Jong yerine genç oyuncular alınmalı"

'Bruma Fener'e tek başına yeter, Mandzukic'i almam'

"Galatasaray'da hatalar büyük. Sneijder oynadığı zaman Galatasaray iyi gidiyor. Sneijder, Selçuk İnan ve Eren Derdiyok iyi olursa Galatasaray derbiyi kazanacaktır. Bruma bana göre müthiş oyuncu, Fenerbahçe'ye tek başına yeter. Onun pozisyonuna zaten alternatif yok! Vida Galatasaray'a alınabilir, stoper ve bek oynuyor. Mandzukic iyi oyuncu ama ben Galatasaray'a almam, Eren Derdiyok değerlendirilmeli, bence Eren yeter. Mandzukic yerine 3 tane genç oyuncu alırsınız"

'Beşiktaş kazanır ve finale gider'

"Beşiktaş-Lyon maçının hakemi Milorad Mazic iyi bir hakem. Avrupa karnesi iyi. Bana göre Beşiktaş maçı kazanacak ve finale kadar devam edecek"