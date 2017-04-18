Vitor Pereira 1860 Münih'ten de kovuluyor
Hafta sonunda evinde Sandhausen ile karşılaşan ve 83.dakikada yenilen gole engel olamayan Vitor Pereira 1860 Münih'i henüz ateş hattından kurtaramadı.
- Fanatik
Portekizli teknik adam, sezon başında Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra ocak ayında Almanya 2. Lig takımı 1860 Münih’in başına geçmişti.
Kötü sonuçalar sonrası Würzburg ve Düsseldorf galibiyetleri, Pereira’ya rahat nefes aldırmıştı. Ancak 3 maçtır kazanamayan 1860 Münih, düşme hattına iyice yaklaştı.
Pereira’nın takımı, bitime 5 hafta kala son 2’nin 3 puan önünde bulunuyor. Cuma günü Kaiserslautern deplasmanında alınacak kötü bir sonuç, 48 yaşındaki teknik adamın sonu olabilir.
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