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Vitor Pereira 1860 Münih'ten de kovuluyor

Hafta sonunda evinde Sandhausen ile karşılaşan ve 83.dakikada yenilen gole engel olamayan Vitor Pereira 1860 Münih'i henüz ateş hattından kurtaramadı.

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Portekizli teknik adam, sezon başında Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra ocak ayında Almanya 2. Lig takımı 1860 Münih’in başına geçmişti.

Kötü sonuçalar sonrası Würzburg ve Düsseldorf galibiyetleri, Pereira’ya rahat nefes aldırmıştı. Ancak 3 maçtır kazanamayan 1860 Münih, düşme hattına iyice yaklaştı.

Pereira’nın takımı, bitime 5 hafta kala son 2’nin 3 puan önünde bulunuyor. Cuma günü Kaiserslautern deplasmanında alınacak kötü bir sonuç, 48 yaşındaki teknik adamın sonu olabilir. 

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