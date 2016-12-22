Aydýnspor-Bursaspor: 1-0
Ziraat Türkiye Kupasý'nda Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup ekibi Aydýnspor 1923, Süper Lig temsilcisi Bursaspor'u 1-0 maðlup etti. Karþýlaþmanýn 58. dakikasýnda Bursasporlu Merter sol arka adalesinden sakatlandý ve oyuna devam edemedi. Teknik direktör Hamza Hamzaoðlu, 3 oyuncu deðiþiklik hakkýný erken kullandýðý için Bursaspor sahada 9 kiþi mücadele etti. 44'te yeþil-beyazlý ekipte Joshua John ikinci sarýdan kýrmýzý kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupasý'nda Aydýnspor 1923 kendi sahasýnda Bursaspor'u 1-0 maðlup etti.
Adnan Menderes Stadý'ndaki karþýlaþmaya hýzlý baþlayan ev sahibi ekip 17. dakikada Reþo'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Reþo attýðý golü trafik kazasýnda vefat eden Amedsporlu Þehmus Özer'e adadý.
44'te Bursaspor'da Joshua John ikinci sarýdan kýrmýzý kartla oyundan ihraç edildi. Ýlk yarý siyah-beyazlý ekibin 1-0'lýk üstünlüðüyle sona erdi.
58. dakikada Bursasporlu Merter sol arka adalesinden sakatlandý ve oyuna devam edemedi. Teknik direktör Hamzaoðlu 3 oyuncu deðiþiklik hakkýný erken kullandýðý için Bursaspor sahada 9 kiþi mücadele ediyor.
Aydýnspor 9 kiþi kalan rakibi karþýsýnda inanýlmaz pozisyonlar yakaladý ancak cömertçe harcadý ve karþýlaþma Ege ekibinin 1-0'lýk üstünlüðüyle tamamlandý.
MAÇTAN DAKÝKALAR
17. dakikada Aydýnspor 1923 öne geçti. Sol kanattan Vedat Budak'ýn kullandýðý köþe vuruþunda kale alaný yakýndaki Reþo Akýn, kafa ile topu aðlara gönderdi: 1-0.
Bursaspor'da ilk sarý kartýný 38. dakikada gören John, 44. dakikada ikinci kez sarý kartla cezalandýrýldý ve oyun dýþýnda kaldý.
Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüðüyle sona erdi.
Bursaspor'da 57. dakikada sakatlanan Merter Yüce, oyuna devam edemedi. Yeþil-beyazlý ekip, 3 deðiþiklik hakkýný kullandýðý için müsabakayý 9 kiþi sürdürdü.
Karþýlaþmayý Aydýnspor 1923 1-0 galip tamamladý.
Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Koray Gençerler, Erdem Bayýk, Bahtiyar Birinci
Aydýnspor 1923: Evren Özyiðit, Ömer Karancý, Ýsmail Hacýhafýzoðlu, Serkan Özdemir, Erdi Bakýrcý, Reþo Akýn (Dk. 21 Þamil Ünal), Gürcan Gözüm, Vedat Budak (Dk. 89 Ramazan Karaca), Oðuzhan Kayar, Berat Ali Genç, Mustafa Tahir Babaoðlu (Dk. 86 Emre Çelik)
Bursaspor: Mert Günok, Mert Örnek, Ertuðrul Ersoy, Ýsmail Konuk (Dk. 27 Merter Yüce), Aziz Eraltay, Bilal Kýsa, Faty, John, Sinan Bakýþ (Dk. 46 Del Valle) , Sercan Yýldýrým, Necid (Dk. 46 Kubilay Kanatsýzkuþ)
Gol: Dk. 17 Reþo Akýn (Aydýnspor 1923)
Kýrmýzý kart: Dk. 44 John (Bursaspor)
Sarý kartlar: Dk. 55 Mert Günok, Dk. 90+1 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 88 Berat Ali Genç, Dk. 90+1 Evren Özyiðit (Aydýnspor 1923)
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