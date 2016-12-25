Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maç sonucu: 0-1
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'u 90. dakikada Musa Çağıran'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor, 67. dakikada Jakob Jantscher'in ayağından penaltı kaçırdı.
Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
2. dakikada Umar’ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında egattin’in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.
12. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin’in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran’ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
27. dakikada Umar’ın caza sahası üzerine yerden pasında Ndiaye’nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Diallo’da kaldı.
41. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Saadane’nin gelişine şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
İlk yarı 0-0 sonuçlandı.
Hakem Cüneyt Çakır ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çaldı ve ikinci yarıya konuk ekip Osmanlıspor başladı.
58. dakikada Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tiago Pinto'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
Rize penaltıdan yararlanamadı
67. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde hakem Cüneyt Çakır elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Jakob Jantscher'in vuruşunda Zydrunas Karcemarskas penaltıyı kurtarmayı başardı.
68. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jakob Jantscher'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mohamed Ali Yaakoubi'nin vuruşunda Zydrunas Karcemarskas güçlükle topu çelmeyi başardı.
Mücadelenin 90. dakikasında Mehmet Akyüz'ün Dzon Delarge'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Musa Çağıran takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Osmanlıspor, 90. dakikada attığı golle Rize depslasmanından 3 puanla döndü.
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