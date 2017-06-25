91'inci Gazi Koşusu'nun kazananı Piano Sonata isimli safkan oldu

At yarışlarında 91. Gazi Koşusu'nu Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Piano Sonata" adlı safkan kazandı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un da izlediği 2 bin 400 metre çim pistteki yarışı 2.27.74'lük derecesiyle "Piano Sonata" önde tamamladı.

Üç yaşlı 18 İngiliz safkanın mücadele verdiği Gazi Koşusu'nda ikinciliği Kamil Kahyaoğlu'nun sahibi olduğu, Halis Karataş'ın jokeyliğindeki "Pershing", 2.28.02'lik derecesiyle aldı. 1927'den beri yapılan yarışta üçüncülüğü Levent Kitapçı'nın sahibi olduğu, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki "Finesse" 2.28.50 derecesiyle elde etti. Nurbiye Gülerce'nin sahibi olduğu, Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Runner Bull" ise 2.28.83'lik derecesiyle dördüncü sırada geldi.

'Storm Sea Swell" isimli at ise yarış öncesinde Komiserler Kurulu kararı ile yarışa katılmadı.

Gazi Koşusu'nda birinci olan "Piano Sonata"nın sahibi Oğuz Yalçın'a kupayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan verirken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise atın antrenörü Metin Acar'a ödülünü sundu.

Jokey Ahmet Çelik'e ise ödülünü, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Yasin Kadri Ekinci takdim etti. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 9 kez kazanarak bu yarışı en fazla kazanan jokey unvanını elinde bulunduran Mümin Çılgın'a bir plaket verdi.

Jokey Ahmet Çelik ödül töreni sonrasında bir taraftara da formasını hediye etti.

- Şampiyon atın sahibi 2 milyon 608 bin lira kazandı

Koşuda birinci olan "Piano Sonata"nın sahibi Oğuz Yalçın, yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle toplam 2 milyon 608 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.

Koşuda ikinci olan "Pershing"in sahibi Kamil Kahyaoğlu 600 bin lira para ödülü kazanırken, üçüncü "Finesse"nin sahibi Levent Kitapçı 300 bin, dördüncü "Runner Bull"un sahibi Nurbiye Gülerce de 150 bin lira para ödülü elde etti.

- Jokey Çelik, üst üste 3. kez kazandı

91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" isimli safkanla birinci bitiren jokey Ahmet Çelik, üst üste üçüncü kez bu başarıyı kazandı.

Ahmet Çelik, Ekrem Kurt'tan 44 yıl sonra Gazi Koşusu'nu üst üste 3 kez kazanmayı başaran ilk jokey olarak tarihe geçti.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu da "Graystorm" isimli safkanla kazananı olan jokey Çelik, yarış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hayatımda kazandığım en rahat yarışlardan biri oldu" dedi.