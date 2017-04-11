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Eyüpspor taciz skandalıyla çalkalandı

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Eyüpspor'da antrenör Oktay O.'nun lise öğrencisi oyuncuları taciz etmesi bir anda ortalığı karıştırdı.

  • Sabah
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İstanbul'da Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Esenlik Çocuk Koruma Projesi'ne bağlı Eyüpspor kulübüne devam eden üç çocuğun ailesi, polise başvurarak antrenör Oktay O.'nun çocuklarını taciz ettiğini ihbar etti. Lise 1 öğrencisi 15 yaşındaki Y.B. ifadesinde "Antrenör Oktay O. bize cinsel içerikli mesajlar atıyordu. Kulüpte sapıkça hareketleri vardı. Aileme yaşadıklarımı anlattım" dedi. Diğer mağdurlar H.D. ve F.C., arkadaşına benzer ifadeler vererek, antrenör tarafından tacize maruz kaldığını beyan etti. Antrenör Oktay O. ise ifadesinde, yakın zamanda babasının vefat ettiğini ve üzüntü içerisinde olduğunu anlattı. Anksiyete (Kaygı Bozukluğu) hastası olduğunu belirten Oktay O., "Hastalığım tetiklendi. Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Yaptıklarım için çok üzgünüm Kendimde değildim" dedi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktay O., hakkında cinsel taciz suçundan iddianame düzenlendi. Antrenörün mağdur çocuklara pornografik resim ve videolarla, cinsel içerikli mesajlar attığı tespit edildi.

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