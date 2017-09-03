A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında yarın Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Ülker Sports Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Rusya'ya 76-73 yenilen, ikinci maçında ise Büyük Britanya'yı 84-70 mağlup eden milli takım, Sırbistan önünde kazanarak sıralamada daha yukarılara çıkmayı hedefliyor.

Sırbistan ise gruptaki ilk karşılaşmasında Letonya'yı 92-82 yendi, ikinci maçında Rusya'ya 75-72 mağlup oldu.

Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nda 3. maçlar öncesi sıralama şöyle:

Takım O G M A Y Av. P

1- Rusya 2 2 - 151 145 6 4

2- Letonya 2 1 1 174 156 18 3

3- Türkiye 2 1 1 157 146 11 3

4- Sırbistan 2 1 1 164 157 7 3

5- Belçika 2 1 1 167 182 -15 3

6- Büyük Britanya 2 - 2 160 187 -27 2

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye, rakibi ile daha önce çıktığı 15 müsabakanın sadece 4'ünü kazandı.

Türkiye, Karadağ'ın 2006 yılında ayrıldığı Sırbistan ile şu ana kadar 5'i resmi olmak üzere toplam 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi ile oynadığı bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 11'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, Sırbistan ile oynadığı maçlarda rakip potaya toplam bin 66 sayı (Maç başına 71 ortalama) gönderirken, kendi potasında ise bin 154 sayıya (Maç başına 76,9 ortalama) engel olamadı.

- Resmi maçlarda üstün

A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı 5 resmi maçın 3'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı.

2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde F Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan ay-yıldızlı takım, normal süresi 64-64 sona eren karşılaşmada, uzatmada rakibine sayı attırmadı ve maçı 69-64 kazandı.

Sırbistan'la, Türkiye'de 2010 yılında yapılan 16. Dünya Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde karşılaşan milliler, bitime 4,3 saniye kala Kerem Tunçeri'nin attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finali oynadı.

Mersin'de 2013 yılında 17. Akdeniz Oyunları'nın finalinde Sırbistan ile karşılaşan milliler, rakibini 79-62 yenerek, şampiyon oldu.

Litvanya'daki 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu son maçında Sırbistan'a 1 sayı farkla 68-67 mağlup olan Türkiye, Berlin'de 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde B Grubu'ndaki 4. maçında da rakibine 91-72 yenildi.

- Sırbistan ile resmi maçlar

Türkiye'nin Sırbistan ile yaptığı 5 resmi maç ve sonuçları şöyle:

Organizasyon Yer Tarih Sonuç

36. Avrupa Şampiyonası Polonya 14.09.2009 69-64

16. Dünya Şampiyonası İstanbul 11.09.2010 83-82

37. Avrupa Şampiyonası Litvanya 11.09.2011 67-68

17. Akdeniz Oyunları Mersin 25.06.2013 79-62

39. Avrupa Şampiyonası Almanya 09.09.2015 72-91

Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

- Hazırlık maçında farklı yenilgi

Karadağ ile ayrılmasının ardından Sırbistan ile ilk kez 1 Ağustos 2007'de İtalya'da özel bir turnuvada karşılaşan A Milliler, ilk maçı 1 sayıyla (77-78) yitirdi.

İzmir'de 2011 yılında yapılan Spor Toto World Cup 10 Turnuvası'nda Sırbistan'a 25 sayı farkla (83-58) mağlup olan Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini yaşadı.

- Avrupa Şampiyonalarındaki 168. maç

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonalarındaki 168. maçını Sırbistan ile yapacak.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonalarında daha önce çıktığı 167 müsabakanın 67'sini kazanırken, 100'ünde ise rakiplerine mağlup oldu.