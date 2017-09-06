A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son maçında karşılaşacağı Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan idmanın son bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da antrenmanı takip etti.
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