A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son maçında karşılaşacağı Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.