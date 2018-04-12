A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Makedonya, İzlanda ve Yunanistan'ın rakibi oldu.

Norveç'in Trondheim kentinde gerçekleşen kura çekimi sonucu, 10-26 Ocak 2020'de Avusturya, İsveç ve Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona için eleme grupları belirlendi.

Türkiye, kura çekiminin ardından Makedonya, İzlanda ve Yunanistan'ın bulunduğu 3. grupta yer aldı.

Daha önce 16 takımla oynanan Avrupa Hentbol Şampiyonası Finalleri ilk kez 24 takımla üç ayrı ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya, ev sahipleri Avusturya, İsveç ve Norveç ile son şampiyon İspanya doğrudan katılacak.

32 takımın mücadele edeceği elemeler, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 16 takımın yanı sıra en iyi üçüncü kontenjanından da 4 ekip, şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

Eleme gruplarında ilk maçlar 24-25 Ekim, 6. ve son maçlar ise 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak.