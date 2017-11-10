A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Antalya'ya geldi Hazırlık maçında deplasmanda Romanya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Antalya'ya geldi.