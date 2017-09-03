Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

A Milli Futbol Takımı Eskişehir'e geldi

A Milli Futbol Takımı, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçı için Eskişehir'e geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Futbol Takımı, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçı için kente geldi.
 
Özel uçakla Ukrayna'nın Kharkiv kentinden Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.
 
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.
 
Otelde kampa giren milliler, maç öncesi ilk çalışmasını bu akşam Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirecek.
 
Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında dün deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 yenilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA