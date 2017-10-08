A Milli Futbol Takımı, Finlandiya maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın deplasmanda Finlandiya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Milliler, Turku kentinde maçın oynanacağı Veritas Stadı'nda son çalışmasını yaptı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Finlandiya maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
A Milli Takım, yarın TSİ 21.45'te Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
- Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı
Ay-yıldızlı ekipte, arka adalesindeki tendonunda ağrı olan Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı.
Serdar, bireysel antrenör eşliğinde çalışmasını tamamladı.
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