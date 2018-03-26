A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maç için bu ülkeye gitti.
A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maç için bu ülkeye gitti.
İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadı'nda özel bir maç yaptıktan sonra Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta antrenmanlarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, dün akşam çalışmalarını tamamladı.
Milliler, sabah saatlerinde konakladıkları otelden ayrılarak Antalya Havalimanı'na hareket etti. Havalimanına, CIP Terminali'nden giriş yapan kafile, özel uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitti.
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.