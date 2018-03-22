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A Milli Futbol Takımı, yeni formasıyla poz verdi

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmalarla beyaz sayfa açmaya çalışacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre yarınki İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasının ardından 27 Mart Salı günü Karadağ'a konuk olacak milliler, beyaz renkli deplasman formasını da ilk kez bu mücadelede giyecek.
 
İlk etap çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren milli takım oyuncularının yanı sıra TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ile teknik direktör Mircea Lucescu, beyaz formayla fotoğraf çektirdi. 
 
Milli takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da tam destek verdi.

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