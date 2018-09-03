A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi.
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