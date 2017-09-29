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A Milli Futbol Takımı'nın, İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçlarının hakemleri belli oldu.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, millilerin 6 Ekim Cuma günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmasıyı Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek.

Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Ay-yıldızlıların, 9 Ekim Pazartesi günü Finlandiya ile deplasmanda oynayacağı müsabakada ise Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien düdük çalacak.

Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadı'nda TSİ 21.45'teki karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Amaury Delerue yapacak.

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