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A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

Milli takımımızın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı.

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Milli takımımızın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı.

İşte aday kadro:

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