A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı
Milli takımımızın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı.
Milli takımımızın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı.
İşte aday kadro:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.