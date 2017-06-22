A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun: Yenilmeyi hak ettik

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, farklı kaybedilen Yunanistan maçı sonrası konuştu. Memnun, “Dünya Şampiyonası’na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşmasında Yunanistan karşısında alınan farklı yenilginin ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın pota altın ve boyalı bölgeyi çok iyi savunduğunu bildiklerini söyleyen Memnun, “Maçın başında dışarıdan birkaç tane soktuk ama sonra iyi hücum edemedik. Moral bozukluğu oldu. Savunmada çok kötüydük. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşadım savunmada. Hiçbir şey yapamadık. Çok kötüydük. Bugün tamamen yenilmeyi hak ettik. Gerekli mücadeleyi de ortaya koyamadık. Söyleyecek bir şey yok. Yunan takımı, bu turnuvada çok iyi oynadı. Uyarmaya çalıştım herkesi, izlettirdim ama yeterince hazırlamamışız demek ki. Biz bu kadar kötü bir takım değiliz. Maalesef bir çeyrek final daha kaybettik. Bundan sonra bu maçı iyi analiz etmemiz lazım. Buraya madalya için gelmiştik ama en kötü Dünya Şampiyonası hedefine tutunmak istiyoruz, onun için yarışın içindeyiz. Şimdi konuşacağız, o maça da en iyi şekilde çıkıp, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.