A Milli Kadın Voleybol Takımımız bronz madalya kazandı
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-1 mağlup eden milli takımımız, bronz madalya kazandı.
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-1 mağlup eden milli takımımız, bronz madalya kazandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.